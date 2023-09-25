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Футболистам «ПСЖ» грозит дисквалификация за оскорбления игроков «Марселя»

Парижане угодили в большой скандал.
25 сентября 2023 15:25
автор: Виталий Стопин

Несколько футболистов «Пари Сен-Жермен» могут быть дисквалифицированы Федерацией футбола Франции (ФФФ) за оскорбления игроков «Марселя».

После матча 6-го тура Лиги 1 (4:0) с «провансальцами» нападающий Рандаль Коло-Муани, вингер Усман Дембеле, а также защитники Ашраф Хакими и Левен Курзава распевали оскорбительные кричалки в адрес «Марселя». По окончании матча футболисты отправились к ультрас парижского клуба. Полузащитник Уоррен Заир-Эмери взял мегафон и начал скандировать кричалки вместе с болельщиками. Именно он не сказал ничего оскорбительного, однако на видео попал момент, где слышно, как Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава скандируют следующее: «Марсельцы, идите и сношайте своих матерей».

По информации Le Parisien, Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Если будет доказано, что игроки «ПСЖ» скандировали эту кричалку, то их могут дисквалифицировать на ближайшие матчи команды в чемпионате страны.

Отметим, что в 2011 году защитника «Марселя» Тайе Тайво после победы над «Монпелье» дисквалифицировали на один матч за аналогичную кричалку, направленную против «ПСЖ».

источник: Le Parisien
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