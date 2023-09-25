Медведев отреагировал на слухи о серьезном разговоре с игроками «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах про серьезный разговор с игроками команды после поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

Ранее в СМИ появилась информация, что Медведев сказал своим футболистам, что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».

«Околесица», — приводит «Спорт-Экспресс» слова функционера.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков после девяти матчей.