Квинси Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве

Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в полиции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как информирует источник, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал о задержании своих друзей, — он хотел им помочь. Спортсмен возмущался, кидал претензии сотрудникам и громко скандалил.

Друзья футболиста были задержаны с подозрением на наркотическое опьянение.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение тяжкого вреда здоровью его двоюродному брату. По версии следствия, футболист нанёс родственнику ножевое ранение в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года.

В минувшем сезоне Промес провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором 20 забитых мячей и семи результативных передач. В нынешней кампании на чету голландца девять матчей, два гола и две голевые передачи.