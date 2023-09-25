Форвард «Интера» Арнаутович пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович рискует пропустить до двух месяцев в связи с травмой, полученной по ходу матча 5-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (0:1).

«Марко Арнаутович сегодня прошёл медицинское обследование в Институте гуманитарных наук в Роззано после того, как получил ушиб во вчерашнем матче с «Эмполи». Нападающий «нерадзурри» получил растяжение двуглавой мышцы левого бедра средней степени тяжести. Его физическая форма будет повторно оценена в ближайшие недели», — пишет пресс-служба «нерадзурри».

«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи» в августе нынешнего года с возможностью выкупа 34-летнего футболиста. С тех пор за миланский клуб он сыграл семь матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.