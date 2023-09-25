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Желько Петрович высказался о работе Карпина на посту главного тренера сборной России

Югославский специалист признал, что российская национальная команда в данный момент находится в непростом положении.
25 сентября 2023 16:34
автор: Глеб Шевяков

Бывший тренер «Анжи» и сборной Ирака Желько Петрович поделился мнением по поводу работы Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды России и отметил непростое положение сборной в мировом футболе в настоящее время.

«Карпин — тренер с большим именем, амбассадор российского футбола. Он известен во всём мире, у него огромный опыт, но он должен работать сообща по всем направлениям с федерацией. Российской сборной сейчас очень непросто, у футболистов нет такой мотивации, которая была раньше. Введены санкции, команда не играет в европейских и мировых турнирах. Эта ситуация даёт шанс тренерам подготовить очень молодую команду, которая будет в оптимальном состоянии через три-четыре года. И сейчас самое главное — играть, получать практику. Возможно, Карпину стоит сделать фокус на 25–30 конкретных молодых игроках и пытаться организовывать для них дополнительные сборы, чтобы они были максимально сыграны», — приводит слова 57-летнего специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в октябре у сборной России запланированы два товарищеских матча. Подопечные Карпина должны встретиться с национальными командами Камеруна и Кении.

источник: «РБ-Спорт»
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