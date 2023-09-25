Мостовой заявил, что не поедет на стажировку к Абаскалю в «Спартак»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной стажировке у нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Да вы что, смеетесь что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию», — приводит слова бывшего полузащитника «СЭ».

Напомним, что Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.