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Мостовой заявил, что не поедет на стажировку к Абаскалю в «Спартак»

Ранее он выразил желание поприсутствовать на тренировках московского «Динамо».
25 сентября 2023 16:38
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной стажировке у нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Да вы что, смеетесь что ли? К Абаскалю? Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию», — приводит слова бывшего полузащитника «СЭ».

Напомним, что Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

источник: «Спорт-Экспресс»
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