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Промес предлагал сотрудникам полиции взятку

Игрок устроил скандал в отделении в Москве.
25 сентября 2023 16:49
автор: Александр Кожевников

Появилось видео с скандалом атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в отделении полиции в Москве. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Mash.

При этом, как сообщается, Промес предлагал сотрудникам полиции взятку.

ВИДЕО

Напомним, нидерландский футболист приехал в один из отделов, когда узнал о задержании своих друзей, — он хотел им помочь. Спортсмен возмущался, кидал претензии сотрудникам и громко скандалил.

Друзья футболиста были задержаны с подозрением на наркотическое опьянение.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение тяжкого вреда здоровью его двоюродному брату. По версии следствия, футболист нанёс родственнику ножевое ранение в колено во время семейной вечеринки летом 2020 года.

В минувшем сезоне Промес провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором 20 забитых мячей и семи результативных передач. В нынешней кампании на чету голландца девять матчей, два гола и две голевые передачи.

источник: Телеграм-канал Mash
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