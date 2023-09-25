ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Вендела рассказал, как игрок отреагировал на потасовку в конце матча с «Локомотивом»

Ранее Вендела называли зачинщиком этой ситуациию
25 сентября 2023 16:56
автор: Александр Кожевников

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, отреагировал на потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Мы общались с игроком об этом эпизоде. Он сказал, что это часть игры, был большой накал страстей. Ничего серьезного», — приводит слова Рибейро «СЭ».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В конце игры между футболистами соперников произошла стычка, по итогам которой хавбек столичного клуба Наир Тикнизян был удалён с поля.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 15-ю баллами находится на шестой строчке.

источник:
Газзаев — о Дзюбе: Эмери — тренеришка. Семак — пустое место. Пусть обижается сам на себя
Специалист подверг критике футболиста «Локомотива».
25.09.2023 17:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Вице-президент ВФЛА: даже 11 кенийцев в составе не помогут футбольной сборной России 
Наша национальная команда проведёт матч против Кении в октябре. 
25.09.2023 17:34
Футбол
автор: Никита Плохих
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о своём возможном уходе из клуба
Российский специалист работает в самарской команде на протяжении трёх лет.
25.09.2023 17:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Нефтчи» подтвердили, что проведут матч с «Зенитом» в ноябре
Встреча будет носить товарищеский статус.
25.09.2023 17:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент «Зенита» Медведев двумя словами отреагировал на слова Дзюбы в адрес Семака
После очного матча с сине-бело-голубые форвард «Локомотива» заявил, что не знает тренера питерцев.
25.09.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой назвал причины поражения «Зенита» в матче РПЛ с «Локомотивом»
Сине-бело-голубые на своём стадионе уступили сопернику со счётом 1:2.
25.09.2023 17:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Спартаке» прояснили ситуацию со скандальным видео с участием Промеса в отделе полиции
Ранее сообщалось, что нидерландский игрок приехал в полицейский участок Москвы, где пытался договориться об освобождении друзей.
25.09.2023 17:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.