Агент Вендела рассказал, как игрок отреагировал на потасовку в конце матча с «Локомотивом»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, отреагировал на потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Мы общались с игроком об этом эпизоде. Он сказал, что это часть игры, был большой накал страстей. Ничего серьезного», — приводит слова Рибейро «СЭ».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В конце игры между футболистами соперников произошла стычка, по итогам которой хавбек столичного клуба Наир Тикнизян был удалён с поля.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 15-ю баллами находится на шестой строчке.