Мостовой назвал причины поражения «Зенита» в матче РПЛ с «Локомотивом»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о прошедшем матче 9-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» дома проиграл «Локомотиву» (1:2).

«Удивил результат. Я прогнозировал победу «Зенита» или, в лучшем случае для «Локомотива», ничью. Всё шло к ничьей. У «Зенита» были моменты, когда могли забить. Победный гол «Локомотива» «Зенит» привёз сам себе. Я не могу сказать, что «Зенит» играл плохо. «Локомотив», может быть, сыграл свою лучшую игру, потому что они играли с таким настроем, будто на кону медали. В конце просто случилась глупейшая ошибка «Зенита» — они сами себя наказали», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После девяти сыгранных матчей «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на шестой строчке, имея в своём активе 15 очков.