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Президент «Зенита» Медведев двумя словами отреагировал на слова Дзюбы в адрес Семака

После очного матча с сине-бело-голубые форвард «Локомотива» заявил, что не знает тренера питерцев.
25 сентября 2023 17:21
автор: Глеб Шевяков

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, как он относится к высказыванию нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о главном тренере питерского клуба Сергее Семаке.

В воскресенье, 24 сентября, московская команда в гостях обыграла петербуржцев со счётом 2:1 в рамках 9-го тура РПЛ. После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

«Неодобрительно, естественно», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.

источник: «Спорт-Экспресс»
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