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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о своём возможном уходе из клуба

Российский специалист работает в самарской команде на протяжении трёх лет.
25 сентября 2023 17:33
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что в настоящее время не рассматривает другие варианты продолжения работы и сосредоточен на деятельности в самарском клубе.

«Я тренер футбольного клуба «Крылья Советов». Меня, как и любых наших футболистов, всегда куда‑то могут позвать. Но нет смысла об этом говорить, потому что надо жить настоящим. Сейчас мы находимся здесь. Хочется поблагодарить большое количество людей, которые пришли посмотреть на нас. Мы тоже должны быть благодарны болельщикам. Мы просто живём сегодняшним днём», — приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года. В текущем сезоне «крылышки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков после девяти проведённых матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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