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Газзаев — о Дзюбе: Эмери — тренеришка. Семак — пустое место. Пусть обижается сам на себя

Специалист подверг критике футболиста «Локомотива».
25 сентября 2023 17:46
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев осудил слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Напомним, что после матча девятого тура чемпионата России Дзюба сделал вид, что не знаком с Семаком.

«У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», — приводит слова специалиста «СЭ».

источник: «Спорт-Экспресс»
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