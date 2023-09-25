Газзаев — о Дзюбе: Эмери — тренеришка. Семак — пустое место. Пусть обижается сам на себя

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев осудил слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Напомним, что после матча девятого тура чемпионата России Дзюба сделал вид, что не знаком с Семаком.

«У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», — приводит слова специалиста «СЭ».