Защитник «Балтики» Натан Гассама отреагировал на слухи об опасности жизни в России и рассказал, как его семья восприняла его переход в российскую команду.

«Если бы я чувствовал какую‑то опасность в России или, в частности, в Москве, то сразу уехал бы обратно. Но я не вижу никакой опасности для себя, меня всё устраивает. Мои близкие, как и я, рассматривают моё будущее в первую очередь с точки зрения футбола, а не с точки зрения политики. Они согласны, что здесь я получаю возможность играть в хорошем чемпионате, в качественной команде», — приводит слова 22-летнего футболиста «Матч ТВ».

Гассама присоединился к «Балтике» в августе 2023 года. С тех пор в стане «балтийцев» он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 100 тысяч евро.