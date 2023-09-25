«Факел» – «Рубин»: стали известны стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Факела» и «Рубина» определились со стартовыми составами команд на матч 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча состоится сегодня, 25 сентября, в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.

В настоящий момент «Факел» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе пять очков. «Рубин» с шестью баллами находится на одну позицию выше (15).