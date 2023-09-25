Форвард «Милана» Леау объяснил, почему не перейдёт в чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, почему на этом этапе карьеры не намерен переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

В прошедшее межсезонье в саудовскую лигу отправились многие звёзды европейского футбола.

«Никогда не говори никогда, но сейчас я нахожусь в клубе, который очень хорошо меня принял. Я продлил контракт с ним. Если бы я планировал уйти, то не сделал бы этого. Я сфокусирован на том, чтобы в ближайшие 2-3 года добиться больших свершений в «Милане». В наши дни деньги имеют большой вес, но для меня Лига чемпионов дороже зарплаты в 10 млн евро», — заявил 24-летний форвард Леау в интервью GQ.

Леау выступает за «Милан» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Стефано Пиоли он провёл шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.