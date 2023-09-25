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В Колумбии убили президента футбольной команды

Функционер был застрелен после матча.
25 сентября 2023 18:38
автор: Глеб Шевяков

Президент колумбийского «Тигреса» Эдгар Паес Кортес погиб в результате нападения неизвестных преступников. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По информации источника, убийство главы команды произошло после матча с «Атлетико» (2:3) в рамках Примеры В в Боготе. Согласно сведениям СМИ, после завершения встречи, Паэс был застрелен злоумышленниками после того, как покинул территорию домашнего стадиона команды на автомобиле. 63-летний функционер был госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями, но медикам ну удалось спасти его жизнь.

Эдгар Паес Кортес являлся обладателем 49% акций «Тигреса». В настоящий момент команда располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице второго дивизиона Колумбии, имея в своём активе девять очков после 13 матчей.

источник: «Советский спорт»
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