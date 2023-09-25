Алдонин прокомментировал неудачный отрезок ЦСКА в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о выступлении ЦСКА в чемпионате России в нынешнем сезоне и заявил, что вину в неудачных играх армейцев не стоит перекладывать на главного тренера Владимира Федотова.

24 сентября, красно-синие на выезде сыграли вничью с «Ростовом» (3:3) в рамках 9-го тура РПЛ, уступая по ходу игры 0:2.

«Федотов столкнулся с непростой ситуацией, когда защитники получают травмы или зарабатывают дисквалификации. Этим и объясняются ошибки при оборонительных действиях. Положительным моментом в матче можно назвать проявление характера от футболистов ЦСКА, они не выключились из борьбы в столь сложной игре и добыли важное очко в свою копилку. На мой взгляд, хоть дела у армейцев сейчас идут неважно, обвинять тренера команды не стоит», — приводит слова Алдонина RT.

После девяти проведённых матчей ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Столичный клуб не может одержать победу в лиге на протяжении трёх игр. В следующем туре национального первенства, 30 сентября, подопечные Владимира Федотова примут на своём поле «Балтику».