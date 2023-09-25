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Орлов раскритиковал Кругового за ошибку, которая привела к голу в ворота «Зенита»

В воскресенье, 24 сентября, питерский клуб проиграл «Локомотиву» в рамках РПЛ.
Орлов раскритиковал Кругового за ошибку, которая привела к голу в ворота «Зенита»
25 сентября 2023 19:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Известный футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов раскритиковал решение защитника «Зенита» Данила Кругового вбросить мяч из-за боковой одноклубнику Барриосу в концовке матча 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2), в результате чего сине-бело-голубые пропустили второй гол и потерпели поражение от железнодорожников.

«Локомотив» прессингует, и они ждут этого, чтобы вы отдавали мяч к своим воротам. Бросай вдоль бровки вперёд. Ты бросаешь не просто поперёк поля, а чуть назад. И твой вброс — должен был отбить левой ногой. Почему ты это решил? А возле него находился Глушенков, и получилось, что ты дал пас ему. Ты за кого играешь, Круговой? Это удивительно. Конечно, Барриос проиграл борьбу. Но ты зачем в борьбу бросил? И теперь ищешь оправдания, что якобы виноват Барриос. По сравнению с Барриосом ты что за футболист?», — заявил 78-летний журналист в эфире радио «Зенит».

Круговой является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он провёл девять матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в два с половиной миллиона евро.

источник: Радио «Зенит»
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