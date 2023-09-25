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Газзаев: Файзуллаев и Келвен — пока не игроки для больших задач

ЦСКА идёт на девятом месте в РПЛ.
25 сентября 2023 19:37
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о игроках армейцев Келвене и Аббосбеке Файзуллаеве.

«Да, Келвен забил гол, отдал передачу, Файзуллаев поразил ворота дончан. Но эти футболисты слишком молоды, чтобы на них опираться на дистанции длинного турнира. Им свойственна нестабильность. Болельщиков ЦСКА подкупает техника, резкость игрока из Узбекистана. Он действительно порой выглядит очень прилично. Но повторю свою мысль: для решения больших задач и Файзуллаеву, и Келвену надо еще набраться опыта, что называется, обрасти мясом», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых матчей ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Столичный клуб не может одержать победу в лиге на протяжении трёх игр. В следующем туре национального первенства, 30 сентября, подопечные Владимира Федотова примут на своём поле «Балтику».

источник: «Спорт-Экспресс»
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