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Червиченко назвал имя лучшего футболиста в составе «Спартака»

Игрок не появился в основном составе красно-белых на матч с «Динамо» в РПЛ.
25 сентября 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что защитник Георгий Джикия является лучшим футболистом в составе столичного клуба.

Матч 9-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) 29-летний игрок провёл на скамейке запасных.

«Я не знаю, почему Георгий не выходит. На мой взгляд, это самый качественный, лучший игрок в составе «Спартака». Может, есть какая‑то физическая усталость. Он на себе тянул всю оборону последние пару лет в одиночку. Может, травма, я не знаю. На мой взгляд, сейчас в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. Не то что выше, а даже такого уровня. Это лучший игрок «Спартака», — приводит слова 56-летнего функционера Metaratings.ru.

Джикия перешёл в «Спартак» в январе 2017 года. В текущем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро. Также на его счету 44 игры и два гола в составе сборной России.

источник: Metaratings.ru
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