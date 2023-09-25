Лосев оценил выступление «Динамо» в РПЛ при руководстве Марцела Лички

Экс-игрок «Динамо» Виктор Лосев поделился мнением об игре столичного клуба во главе с Марцелом Личкой.

В субботу, 23 сентября, бело-голубые потерпели минимальное поражение от «Спартака» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«В последних матчах «Динамо» мне отрезками нравится игра команды, но результаты пока оставляют желать лучшего. Если бы набирали вроде бы «свои» очки, могли бы уже идти на 1-2-м месте. И со «Спартаком» могли сыграть как минимум вничью. Надеюсь, тренер понимает, что в «Динамо» ему дали такой качественный «футбольный материал», таких хороших игроков, каких у него никогда еще в карьере не было», – приводит слова Лосева «Спорт-Экспресс».

Личка был назначен на должность главного тренера «Динамо» в июле 2023 года. После девяти сыгранных матчей москвичи под его руководством занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.