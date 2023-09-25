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«Аль-Хиляль» с Малкомом одержал победу над «Аль-Джабалайном» в матче Кубка Короля

Бразильский форвард Неймар пропустил встречу, не попав в заявку на игру.
25 сентября 2023 20:04
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Хиляль» на выезде оказался сильнее «Аль-Джабалайна» в матче 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в прошедшей игре забил полузащитник Рубен Невеш на 64-й минуте.

Форвард гостевой команды, экс-игрок «Зенита» Малком провёл на поле весь матч, а бразилец Неймар не принял участие во встрече, не попав в заявку.

Кубок Короля Саудовской Аравии.

1/16 финала.

«Аль-Джабалайн» – «Аль-Хиляль» – 0:1 (0:0)

Гол: – Невеш, 64.

источник: «Советский спорт»
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