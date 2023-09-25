«Аль-Хиляль» с Малкомом одержал победу над «Аль-Джабалайном» в матче Кубка Короля

«Аль-Хиляль» на выезде оказался сильнее «Аль-Джабалайна» в матче 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в прошедшей игре забил полузащитник Рубен Невеш на 64-й минуте.
Форвард гостевой команды, экс-игрок «Зенита» Малком провёл на поле весь матч, а бразилец Неймар не принял участие во встрече, не попав в заявку.
Кубок Короля Саудовской Аравии.
1/16 финала.
«Аль-Джабалайн» – «Аль-Хиляль» – 0:1 (0:0)
Гол: – Невеш, 64.
источник: «Советский спорт»