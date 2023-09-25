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Бывший игрок «Зенита» раскритиковал Семака за замены в матче с «Локомотивом»

Петербургский клуб уступил москвичам со счётом 1:2.
25 сентября 2023 20:38
автор: Степан Шереметьев

Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Булавин оценил замены главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в матче против «Локомотива» (1:2) в девятом туре чемпионата России.

«Это вообще было что-то. Я ничего не понял. Такое у Семака не первый раз. Круговой у него не играет — он его выпускает на последних минутах. Потом выходят Родригао после травмы, молодой Васильев. Не понимаю, для чего это было сделано», — приводит слова бывшего игрока «РБ Спорт».

Добавим, что после девяти матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

источник: «РБ-Спорт»
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