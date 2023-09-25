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Почётный президент РФС Колосков отреагировал на новость о госпитализации Милевского из-за алкоголя

Бывший футболист попал в больницу в тяжёлом состоянии.
25 сентября 2023 21:03
автор: Глеб Шевяков

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался насчёт того, что бывший нападающий сборной Украины Артём Милевский был госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Сегодня, 25 сентября, об этом сообщил экс-одноклубник футболиста по киевскому «Динамо» Александр Алиев.

«Артем не остался у меня в памяти как выдающийся футболист, который произвел на меня неизгладимое впечатление. Но, повторюсь, сам он мне знаком. Во всей этой истории можно только посочувствовать такому состоянию Милевского. Он, безусловно, был талантлив как футболист», — приводит слова 82-летнего функционера «Матч ТВ».

Милевский завершил профессиональную карьеру в сентябре 2021 года. Большую её часть он провёл в киевском «Динамо», а также играл за «Тосно», «Хайдук Сплит», «Минай», брестское «Динамо», «Конкордию» и «Кишварду». На его счету 50 игр и восемь голов в составе сборной Украины.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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