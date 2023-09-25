Результативная передача Кокорина не помогла «Арису» обыграть «Омонию» в чемпионате Кипра

«Арис» на выезде сыграл вничью с «Омонией» в матче 5-го тура чемпионата Кипра.

Очная встреча завершилась со счётом 2:2.

За хозяев поля дубль оформил Вилли Семеду (32-я, 90+1-я минуты). В составе гостевой команды также два гола забил Мариуш Стемпиньски (38, 72). Второй свой гол он забил с результативной передачи российского форварда Александра Кокорина, который появился на поле на 65-й минуте.

В настоящий момент «Арис» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, набрав 11 очков после пяти матчей. «Омония» идёт на четвёртой строчке с девятью очками.

Чемпионат Кипра.

5-й тур.

«Омония» – «Арис» – 2:2 (1:1)

Голы: Семеду, 32. 90+1 – Стемпиньски, 38 72.