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Тренер «Рубина» Рахимов объяснил, чем остался недоволен в победном матче с «Факелом»

Казанцы обыграли соперника со счётом 1:0.
25 сентября 2023 21:49
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу команды над «Факелом» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России, отметив недостаточно хорошую реализацию своих подопечных.

«Не могу сказать, что доволен реализацией команды. Было два момента, которые нужно было реализовывать, но нужно отдать должное игрокам команды за их желание. Они сделали всё возможное. Победа очень важна для психологического состояния команды», – приводит слова 58-летнего специалиста «Матч ТВ».

После девяти проведённых туров в РПЛ «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Факел» находится на последней, 16-й позиции, имея в своём активе пять баллов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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