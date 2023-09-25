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Шалимов рассказал, при каком условии «Краснодар» сможет претендовать на чемпионство РПЛ

В данный момент подопечные Владимира Ивича возглавляют таблицу российского чемпионата.
25 сентября 2023 22:01
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал условие, при котором «быки» смогут бороться за титул Российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Если до зимы «Краснодар» будет первым‑вторым, то можно о чем‑то говорить. Зимняя пауза настолько длинная, что всё очень сильно меняется. Месяц отпуск, два месяца подготовки, открывается трансферное окно. Если они будут вровень идти с «Зенитом» до зимы, то шансы на чемпионство будут», — заявил 54-летний специалист в эфире «Матч Премьер».

По итогам девяти туров «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. 30 сентября чёрно-зелёные отправятся в гости к «Рубину».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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