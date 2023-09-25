Лапочкин – о высказывании Дзюбы в адрес Семака: надо держать себя в руках

Сергей Лапочкин, помощник главного тренера «Чисто Питер» Владислава Радимова, высказался о скандальном высказывании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака, который возглавляет «Зенит».

«Это все некрасиво. Ну о чем мы говорим. Это действительно какой-то медиафутбол уже. Да, ты выиграл, но не надо вот этим так кичиться. Ты, по большому счету, сделал себе в этом городе имя, приехал сюда за титулами, выиграл их. И вот такие слова про тренера. Как бы ты к нему ни относился, мне кажется, надо держать себя в руках и быть мужиком», — сказал Лапочкин в эфире Youtube-программы «Такой футбол».

Дзюба играл в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.