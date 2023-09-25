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Видаль заявил, что тренер «МЮ» тен Хаг поступил неправильно в отношении к Роналду

Португальский форвард покинул английский клуб в прошлом году из-за напряжённых отношений со специалистом.
25 сентября 2023 22:21
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны» Артуро Видаль раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за его отношение к нападающему Криштиану Роналду.

В ноябре прошлого года «красные дьяволы» расторгли соглашение с 38-летним футболистом после того, как игрок дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, на котором сообщил, что не уважает нынешнего наставника манкунианцев, так как: «он не проявляет уважения ко мне».

Перед расторжением португалец отказался выполнять установку тренера и выходить на замену во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом», за что был отстранён от тренировочного процесса с основным составом команды.

«Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни. Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно», – сказал Видаль во время своего стрима на Twitch.

В начале 2023 года Роналду на правах свободного агента перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который с тех пор сыграл 27 матчей, забил 23 гола и отдал семь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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