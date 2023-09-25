Непомнящий прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Очевидно, команда перестроилась на более рациональный футбол. Каким образом это случилось, я не знаю. Наверное, и не требовалось вносить грандиозные изменения. Ивич просто сказал: «Ребята, нам надо бороться за каждый мяч, вгрызаться, а не играть в своё удовольствие». Ему удалось зажечь подопечных своей идеей. А в том, что в «Краснодаре» собраны классные мастера, изначально не возникало сомнений», — цитирует Непомнящего RT.

По итогам девяти туров «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. 30 сентября чёрно-зелёные отправятся в гости к «Рубину».