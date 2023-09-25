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Игрок «Оренбурга» Гойкович – о предстоящем матче с «Зенитом»: на своем стадионе всё возможно

«Горожане» примут на своём поле питерский клуб в субботу, 30 сентября.
25 сентября 2023 22:35
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович после поражения от «Пари НН» (1:3) в 9-м туре РПЛ заявил, что этот результат может смотивировать команду отобрать очки у «Зенита» в следующем матче лиги.

«Против «Зенита» будет тяжело. Даже когда играешь дома против них, они все равно фавориты. Нужно попробовать взять хотя бы одно очко против «Зенита». Да, будет тяжело, но дома на своем стадионе все возможно. Почему нет? Может быть и хорошо, что сейчас проиграли. Команда чуть расслабилась после серии без поражений — мы выиграли четыре матча. Надо проанализировать игру и исправить ошибки», — приводит слова 28-летнего футболиста «Матч ТВ».

После девяти сыгранных матчей «Оренбург» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе восемь очков. Подопечные Давида Деограсии сыграют дома против «Зенита» в субботу, 30 сентября. Начало игры – 12:00 мск.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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