ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Максим Деменко: Ивич пытается объяснить Галицкому, что результат важнее яркого футбола

«Быки» возглавляют таблицу РПЛ.
25 сентября 2023 22:49
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о лидерстве команды в РПЛ.

«Прежде мы видели в высшей степени открытый футбол, и Сергей Галицкий говорил о необходимости сохранять приверженность именно этому стилю. Сейчас южане могут позволить себе и сыграть по счету, на результат, где-то засушить игру. Чувствуется рука тренера. А главное, он пытается объяснить президенту, что результат важнее яркого футбола», — цитирует Деменко RT.

По итогам девяти туров «Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. 30 сентября чёрно-зелёные отправятся в гости к «Рубину».

источник: «RT на русском»
Рахимов считает, что «Рубин» находится не на своей позиции в РПЛ
По словам Рахимова, сказывается фактор невезения.
25.09.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тебас заявил, что шансы перехода Мбаппе в Ла Лигу в следующем сезоне станут гораздо выше
Минувшим летом французском игроком интересовался «Реал».
25.09.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Слуцкий отказался поддержать Дзюбу в ситуации с высказыванием в адрес Семака
Инцидент произошёл после домашнего матча «Зенита» с «Локомотивом» в РПЛ.
25.09.2023 23:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Газзаев считает, что Артем Дзюба унизил сам себя репликой в адрес Сергея Семака
Нападающий «железнодорожников» после матча 9-го тура РПЛ позволил себе колкое высказывание.
25.09.2023 23:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
Гол Мане помог «Аль-Насру» разгромить «Оход» в рамках Кубка Короля
Криштиану Роналду участие в игре не принимал.
25.09.2023 23:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший нападающий «Краснодара» объявил о завершении карьеры
Игрок выступал за российскую команду на протяжении двух лет.
25.09.2023 23:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ташуев высказался о поражении «Факела» от «Рубина» в матче РПЛ
Воронежский клуб пропустил единственный гол в концовке встречи.
25.09.2023 22:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.