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Ташуев высказался о поражении «Факела» от «Рубина» в матче РПЛ

Воронежский клуб пропустил единственный гол в концовке встречи.
25 сентября 2023 22:51
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвёл итоги матча 9-го тура чемпионата России, в котором его команда минимально уступила «Рубину» (0:1).

«Факелоны» не могут забить на протяжении четырёх игр в РПЛ.

«Сказать, что мы расстроены, значит ничего не сказать. Учитывая, что команда провела хороший матч. Мы старались доминировать, прессинговать, владеть мячом. К сожалению, третий матч подряд команда показывает хорошую игру, но... В целом...надо забивать. К сожалению, этот момент уже третий матч. В каждом матче мы имеем по 5-6 моментов, а гола нет», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба из Воронежа.

После девяти сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе пять очков. 1 октября подопечные Ташуева примут на своём поле «Сочи».

источник: ФК «Факел»
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