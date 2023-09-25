Ташуев высказался о поражении «Факела» от «Рубина» в матче РПЛ

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвёл итоги матча 9-го тура чемпионата России, в котором его команда минимально уступила «Рубину» (0:1).

«Факелоны» не могут забить на протяжении четырёх игр в РПЛ.

«Сказать, что мы расстроены, значит ничего не сказать. Учитывая, что команда провела хороший матч. Мы старались доминировать, прессинговать, владеть мячом. К сожалению, третий матч подряд команда показывает хорошую игру, но... В целом...надо забивать. К сожалению, этот момент уже третий матч. В каждом матче мы имеем по 5-6 моментов, а гола нет», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба из Воронежа.

После девяти сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе пять очков. 1 октября подопечные Ташуева примут на своём поле «Сочи».