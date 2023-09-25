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Бывший нападающий «Краснодара» объявил о завершении карьеры

Игрок выступал за российскую команду на протяжении двух лет.
25 сентября 2023 23:05
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба «Гётеборга», воспитанником которого является футболист и за который он играл последние два года.

«На данный момент я не строю больших планов, так как первостепенной задачей является завершение чемпионата Швеции. Буду продолжать поддерживать своих одноклубников», – заявил 37-летний нападающий.

С 2019 по 2021 год Берг играл в составе «Краснодара». Всего за «быков» он провёл 63 матча, забил 22 гола и отдал девять ассистов. С родным «Гётеборгом» он стал чемпионом Швеции в 2007 году. Также он выступал за «Гронинген», «Гамбург», ПСВ, «Панатинаикос» и «Аль-Айн», с которым выиграл чемпионат ОАЭ (2018).

источник: ФК «Гетеборг»
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