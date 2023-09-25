Гол Мане помог «Аль-Насру» разгромить «Оход» в рамках Кубка Короля

Футболисты «Аль-Насра» в гостях одержали разгромную победу над «Оходом» в матче 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Луиша Каштру.

За гостевую команду голы забили Садио Мане, реализовавший пенальти (16-я минута), Секо Фофана (62), Андерсон Талиска (73), Айман Яхья (81) и Мешари Аль-Немер (86). В составе хозяев поля единственным мячом отметился Конрад Михаляк (45+4).

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч, так как не оказался в заявке на прошедшую игру.

Кубок Короля Саудовской Аравии.

1/16 финала.

«Оход» – «Аль-Насру» – 1:5 (1:1)

Голы: Михаляк, 45+4 – Мане, 16 (пенальти). Фофана, 62. Талиска, 73. Яхья, 81. Аль-Немер, 86.