Слуцкий отказался поддержать Дзюбу в ситуации с высказыванием в адрес Семака

Экс-наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение по поводу высказывания форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

В воскресенье, 24 сентября, московский клуб на выезде победил сине-бело-голубых со счётом 2:1 в рамках 9-го тура РПЛ. После завершения игры 35-летний футболист на вопрос о примирении с Семаком ответил: «А кто это?».

«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны — они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артему говорил, что не согласен», — заявил Слуцкий в эфире на youtube-канале «Коммент.Шоу».

Дзюба выступал в составе «Зенита» под руководством Семака с 2018 по 2022 год и за этот период стал четырёхкратным чемпионом России. В феврале 2023 года он присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента.