Тебас заявил, что шансы перехода Мбаппе в Ла Лигу в следующем сезоне станут гораздо выше

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил перспективы перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в чемпионат Испании в будущем.

В прошедшее летнее трансферное окно появлялась информация, что 24-летнего футболиста желает подписать «Реал» и сделка близка к закрытию.

«Я не убежден, что переход состоится, нет. Но это, несомненно, его судьба. В следующем сезоне вероятность будет выше 70-80%», – заявил спортивный функционер в интервью Movistar+.

В прошедшее межсезонье руководство «ПСЖ» отстранило Мбаппе от выступлений в сезоне-2023/2024 из-за нежелания игрока продлевать контракт с клубом, однако после переговоров с форвардом изменило своё решение. В нынешнем сезоне он сыграл за красно-синих восемь матчей и отметился восьмью забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро.