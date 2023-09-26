Хаби Алонсо может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Испанский специалист Хаби Алонсо является основным кандидатом на пост главного тренера «Реала» после отставки Карло Анчелотти, пишет испанское издание Marca.

Как сообщает источник, испанец может возглавить «сливочных» по окончании сезона-2023/24.

Ранее глава Бразильской конфедерации футбола заявил, что Карло Анчелотти возглавит национальную команду летом 2024 года.

В настоящее время 41-летний специалист возглавляет «Байер». В нынешнем сезоне чемпионата Германии команда из Леверкузена идет на втором месте в таблице. После пяти туров клуб набрал 13 очков.