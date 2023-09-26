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В «Зените» изменили систему премирования футболистов команды

Речь идет о вознаграждении игроков за победы над принципиальными соперниками.
26 сентября 2023 08:13
автор: Степан Шереметьев

Стало известно, что руководители петербургского «Зенита» изменили систему премирования футболистов команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, с сезона-2023/2024 бонусы за победы над принципиальными соперниками будут выплачиваться игрокам сине-бело-голубых исключительно в рублях.

В случае выигрыша у «Локомотива», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках РПЛ футболистам петербургской команды полагается бонус в размере 2 млн рублей.

Самые высокие премиальные полагаются игрокам за победу над «Спартаком» — 5 млн рублей.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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