Тимощук подал апелляцию в CAS на решение УАФ лишить его всех титулов

Сегодня, 26 сентября, Украинская ассоциация футбола отреагировала на обращение тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука в CAS.

44-летний специалист обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, где он желает оспорить решение о лишении его всех наград и званий, а также о запрете на футбольную деятельность в Украине.

«В производстве CAS находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», — сказано в заявлении УАФ на официальном сайте.

Напомним, 11 марта стало известно, что Тимощука лишили тренерской лицензии PRO в территории Украины. Также он лишён всех титулов и званий из-за того, что он продолжает работу в санкт-петербургском «Зените», несмотря на специальную военную операцию Вооружённых сил РФ на территории Украины.

В качестве игрока Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. За это время он дважды становился чемпионом России, а также завоевал в составе российской команды Кубок УЕФА.