Карло Анчелотти нарушил рекомендации главы «Реала» Переса по Кроосу и Модричу

Сегодня, 26 сентября, издание The Athletic сообщает о том, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти игнорирует просьбы главы «сливочных» Флорентино Переса.

Согласно данным источника, ещё в сезоне-2022/23 президент Королевского клуба давал советы итальянскому наставнику не выпускать на поле в основе вместе Тони Крооса и Луку Модрича.

Отмечается, что в текущем сезоне роль легенд «Реала» должна была снизиться. Руководитель мадридского клуба Флорентино Перес считает, что молодёжь в лице Эдуардо Камавинги, Орельена Тчуамени и Джуда Беллингема должна получать как можно больше времени на поле.

Однако, в матче 6-го тура Ла Лиги против «Атлетико» Карло Анчелотти выпустил на поле в стартовом составе и Луку Модрича, и Тони Крооса.

Напомним, по итогам первых пяти туров Примеры «Реал» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице.