Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии и вернуться в Бразилию

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.

Как отмечает Sport.es, форвард намерен вернуться в бразильский «Сантос» в конце следующего сезона, чтобы достойно подготовиться к участию в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году.

Кроме того, в окружении Неймара утверждают, что он подписал не четырёхлетний контракт, а однолетний с «Аль-Хилялем».

В текущем сезоне бразилец провёл за клуб три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.