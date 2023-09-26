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Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии и вернуться в Бразилию

Футболист перебрался в «Аль-Хиляль» летом этого года.
26 сентября 2023 08:26
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии.

Как отмечает Sport.es, форвард намерен вернуться в бразильский «Сантос» в конце следующего сезона, чтобы достойно подготовиться к участию в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году.

Кроме того, в окружении Неймара утверждают, что он подписал не четырёхлетний контракт, а однолетний с «Аль-Хилялем».

В текущем сезоне бразилец провёл за клуб три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

источник: Sport.es
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