Тренер «Челси» Почеттино держит в кабинете лимоны, чтобы избавиться от «негативной энергии»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему в своём кабинете на базе лондонского клуба он обязательно держит лимоны. Аргентинец верит, что этот фрукт может поглощать негативную энергию.

«В „Тоттенхэме“ лимоны начали работать спустя два года. Дайте им время! Это то, во что мы верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, то вам нужно реализовать всё то, во что вы верите.

Лично я верю в лимоны, но в „Тоттенхэме“ они начали работать не сразу, а через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, поэтому я продолжаю в них верить больше чем когда-либо.

У меня в кабинете есть жёлтые, зелёные, разных видов лимоны. Их привозят из Испании и Италии. Я не буду врать, там стоит большая коробка лимонов. Всегда думал, что жёлтые лимоны работают намного лучше зелёных, но теперь я верю в любой цвет — кажды может нам помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, то было бы ещё лучше.

Лайм — это не лимон. Это его брат, возможно, от другой матери или другого отца», — приводит слова Почеттино The Guardian.

«Челси» в шести матчах набрал 5 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.