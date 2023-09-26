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Сербский тренер Николич рассказал о желании вернуться в Россию

Ранее специалист возглавлял московский «Локомотив».
26 сентября 2023 08:55
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что хочет вернуться в Россию.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России», — приводит слова сербского специалиста «СЭ».

Напомним, что «Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России. Также он с железнодорожниками занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

источник: «Спорт-Экспресс»
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