Сербский тренер Николич рассказал о желании вернуться в Россию

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что хочет вернуться в Россию.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно. Наверное, однажды я снова буду работать в России», — приводит слова сербского специалиста «СЭ».

Напомним, что «Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России. Также он с железнодорожниками занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.