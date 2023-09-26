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Федотов раскритиковал Кукуяна за инцидент с Промесом

Известный арбитр прокомментировал работу своего коллеги.
26 сентября 2023 09:11
автор: Виталий Овсянников

Популярный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал работу Павла Кукуяна на матче 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

«Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился. Я снизил ему оценку за непоказ жёлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо». Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошёл к футболисту «Спартака», о чём-то с ним поговорил и убрал её. Мне это не понравилось, это некрасиво», — заявил Федотов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» на своём поле минимально обыграл «Динамо» в матче 9-го тура чемпионата России (1:0). Нападающий красно-белых Тео Бонгонда забил гол в ворота соперника на 7-й минуте и тем самым принёс своей команде победу.

На текущий момент красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Бело-голубые идут на пятом месте с 15 баллами.

источник: Чемпионат.com
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