Масалитин считает, что Джикия снизил к себе требования

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что капитан »Спартака» Георгий Джикия не показывает своего привычного уровня.

«Что Джикия хороший футболист, я не сомневаюсь, другое дело, что он сейчас очевидно проигрывает место. Тут надо ждать, терпеть, чтобы в конце концов оказаться в составе. Для него это, конечно, психологический удар — всё-таки капитан и лидер «Спартака». Сейчас видно, что и вес лишний набрал немножко. Нет у него этого огня, какой был раньше», — приводит слова бывшего футболиста «Газета.Ru».

Отметим, что Джикия оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Георгия восемь матчей, в которых он не отличился результативными действиями.