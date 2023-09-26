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Масалитин считает, что Джикия снизил к себе требования

В последнее время защитник не попадает в стартовый состав «Спартака».
26 сентября 2023 09:13
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что капитан »Спартака» Георгий Джикия не показывает своего привычного уровня.

«Что Джикия хороший футболист, я не сомневаюсь, другое дело, что он сейчас очевидно проигрывает место. Тут надо ждать, терпеть, чтобы в конце концов оказаться в составе. Для него это, конечно, психологический удар — всё-таки капитан и лидер «Спартака». Сейчас видно, что и вес лишний набрал немножко. Нет у него этого огня, какой был раньше», — приводит слова бывшего футболиста «Газета.Ru».

Отметим, что Джикия оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Георгия восемь матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

источник: «Газета.Ru»
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