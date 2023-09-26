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Экс‑арбитр ФИФА посоветовал защитнику «Локомотива» Тикнизяну обратиться к психологу

Наир вновь получил необязательную красную карточку.
26 сентября 2023 09:17
автор: Виталий Стопин

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в заявил, что защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну нужно научится справляться со своими эмоциями.

«Может, Тикнизяну сходить к психологу? Иногда не понимаешь, почему этот футболист плачет или смеется. Таких карточек у него уже набралось очень много. Над этим надо работать.

По самоотдаче к Тикнизяну нет претензий — он отрабатывает, делает разницу. Но такие моменты играют очень плохую роль в его карьере», — заявил Николаев в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче 9‑го тура РПЛ в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:1. В компенсированное ко второму тайму время произошла стычка между игроками обеих команд, после которой Тикнизян получил от главного судьи Владимира Москалева вторую желтую карточку и был удалён с поля. Отметим, что Наир во встрече в Санкт-Петербурге отметился забитым мячом и результативной передачей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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