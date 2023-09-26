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Стали известны цели мюнхенской «Баварии» на зимнее трансферное окно

Необходимо закрыть две позиции.
26 сентября 2023 09:42
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 26 сентября, издание Kicker сообщает о том, что «Бавария» в зимнее трансферное окно желает купить правого защитника и опорного полузащитника.

Отмечается, что выбор футболистов будет осуществлять наставник мюнхенцев Томас Тухель, а также спортивный директор клуба Кристоф Фройндом.

Источник не называет конкретных имен.

Ранее Томас Тухель заявлял о том, что его беспокоит защитная линия «Баварии». По его мнению, в команде должно быть больше качественных защитников.

Напомним, в текущем чемпионате Германии «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 13 очками в активе.

источник: Kicker
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