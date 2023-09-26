Николич заявил, что был уверен в неудаче Рангника в «Локомотиве»

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о работе с бывшим руководителем по спорту и развитию железнодорожников Ральфом Рангником.

«Не в курсе, кто привел Рангника в «Локомотив».Когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие «Локомотива» по-разному, я просто сказал: «Идеи нормальные, но результата не будет», - приводит слова сербского специалиста «СЭ».

Напомним, что «Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России. Также он с железнодорожниками занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.