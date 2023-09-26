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Николич заявил, что был уверен в неудаче Рангника в «Локомотиве»

Немецкий специалист в московском клубе занимал должность руководителя по спорту и развитию.
Николич заявил, что был уверен в неудаче Рангника в «Локомотиве»
26 сентября 2023 09:43
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о работе с бывшим руководителем по спорту и развитию железнодорожников Ральфом Рангником.

«Не в курсе, кто привел Рангника в «Локомотив».Когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие «Локомотива» по-разному, я просто сказал: «Идеи нормальные, но результата не будет», - приводит слова сербского специалиста «СЭ».

Напомним, что «Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России. Также он с железнодорожниками занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

источник: «Спорт-Экспресс»
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