В «Динамо» рассказали о процессе переговоров по продлению контракта с Фоминым

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о процессе переговоров по продлению контракта полузащитника Даниила Фомина.

«Мы общаемся с его агентом. Сейчас нельзя сказать, что эта работа в какой-то активной фазе. Но нужно понимать, что у Даниила ещё более двух лет контракта. Поэтому в этом вопросе нет какой-то спешки», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что хавбек выступает за бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2024/25.