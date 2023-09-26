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В «Динамо» рассказали о процессе переговоров по продлению контракта с Фоминым

Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
26 сентября 2023 09:55
автор: Степан Шереметьев

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о процессе переговоров по продлению контракта полузащитника Даниила Фомина.

«Мы общаемся с его агентом. Сейчас нельзя сказать, что эта работа в какой-то активной фазе. Но нужно понимать, что у Даниила ещё более двух лет контракта. Поэтому в этом вопросе нет какой-то спешки», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что хавбек выступает за бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2024/25.

источник: «Спорт-Экспресс»
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